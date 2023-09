Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Rollerfahrer schwer verletzt

Willstätt (ots)

Zu einem unliebsamen Zusammentreffen zwischen einem Rollerfahrer und einem Hund kam es am Sonntagnachmittag auf dem Wirtschaftsweg östlich der Bahnhofstraße. Als ein Hundeführer sich dort mit einem Vierbeiner gegen 14 Uhr auf dem Weg in Richtung Legelshurst befand, kam ihm ein Rollerfahrer verbotswidrig auf dem Weg entgegen. Der Hund soll den Fahrer des Rollers daraufhin unvermittelt angesprungen haben. Trotz Ausweichmanöver stürzte der Zweiradlenker und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Durch den Unfall entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Beamten des Verkehrsdienst Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

