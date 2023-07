LPI-J: Rotlichtverstoß wird zum Verhängnis

Weimar (ots) - Eine Frau hörte am Dienstagabend aus dem Inneren einer öffentlichen Toilette eines Weimarer Museums nichtzuordenbare Geräusche. Als sie den Vorraum betrat, stellte sie einen Mann fest, der sich an den Münzboxen der Toiletten zu schaffen machte. Da es hieraus in der Vergangenheit bereits zu mehreren Diebstählen des "Toilettengeldes" kam, verständigte die Frau die Polizei. Die nahm sich der Sache an. Es wurden Ermittlungen eingeleitet, um zu klären, ob ...

mehr