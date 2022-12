POL-BN: Rheinbach: Drogen im Auto - 26-Jähriger wollte vor Polizei flüchten

Bonn (ots) - Der Bonner Polizei wurden am Mittwochnachmittag drei Taschendiebstähle in der Bonner Innenstadt gemeldet. Um 12.25 Uhr wurde einer 70-jährigen Frau, die an einem Karussell am Bonner Münsterplatz stand, unbemerkt der Rucksack gestohlen. Diesen, so die Angaben der Geschädigten, hatte sie zu der Zeit über der Schulter getragen. Dass Rucksäcke für Taschendiebe eine leichte Beute sind, musste auch eine ...

