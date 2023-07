LPI-J: Erneut Unfall mit beteiligtem Radfahrer

Weimar (ots) - Beim Ladendiebstahl wurde am Dienstagabend ein 31-jähriger Mann erwischt. Dieser befand sich in einem Schuhgeschäft in der Innenstadt, steckte sich da ein paar Sneaker in seinen Rucksack und wollte den Laden auf direktem Weg wieder verlassen. Eine Mitarbeiterin beobachtete das Geschehen und hielt den Dieb auf. Nachdem er die Schuhe im Wert von 70 Euro zurückgeben musste, wurde er an die informierten Polizisten übergeben. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

