Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach Verkehrsunfall im Juni gesucht

Welver (ots)

Am 21. Juni, um 07:25 Uhr, kam es an der Einmündung Werler Straße/Ostbusch zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Radfahrer aus Welver war Richtung Luisenstraße unterwegs. An der Einmündung Ostbusch angekommen, wurde ihm die Vorfahrt von einem schwarzen Kleinwagen genommen. Der Kleinwagen kam aus dem Ostbusch und bog nach rechts ebenfalls in Richtung Luisenstraße ab. Der 31-Jährige bremste stark ab, wich aus und konnte so einen Zusammenstoß vermeiden. Bei dem Manöver kam er jedoch zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der schwarze Kleinwagen setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Hinweise zum schwarzen Kleinwagen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02384-91000 entgegen. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell