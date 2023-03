POL-WES: Rheinberg - Drei Frauen werden bei Verkehrsunfall verletzt

Voerde (ots) - Ein Autofahrer hat den Außenspiegel eines anderen Wagens beschädigt und ist geflüchtet. Der 23-jährige Geschädigte fuhr am Montag gegen 12.45 Uhr auf der Spellener Straße Richtung "Am Industriepark" an einer Baustelle vorbei. In der Engstelle kam ihm ein PKW entgegen, der den Außenspiegel seines Wagens touchierte. Danach flüchtete der etwa 50 ...

