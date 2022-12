FW-M: Weihnachtsbesuch von OB Reiter in der Hauptfeuerwache (Altstadt)

Feuerwehr München

Weihnachtsbesuch von OB Reiter in der Hauptfeuerwache (Altstadt)

München (ots)

Samstag, 24. Dezember 2022, 13.11 Uhr

An der Hauptfeuerwache

"Auf meine Feuerwehr kann ich mich immer verlassen!" mit diesen Worten startete Oberbürgermeister Dieter Reiter seine kurze Ansprache vor den Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr.

Knapp 30 Einsatzkräfte haben dieses Jahr am Heiligen Abend in der Hauptfeuerwache ein "Arbeitsweihnachten" vor sich. Knapp 300 Einsatzkräfte sind es im ganzen Stadtgebiet - verteilt auf 10 Feuerwachen, natürlich auch heute an Weihnachten.

Jedes Jahr - ausgenommen in den letzten zwei Corona-Pausen-Jahren 2020 und 2021 - besucht der Oberbürgermeister am Vormittag des 24. Dezember mehrere Dienststellen der Landeshauptstadt München. In diesem Jahr durfte sich die Hauptfeuerwache mit der Wachabteilung "B" über den Besuch ihres Stadtoberhauptes freuen.

OB Reiter: "Wir alle haben wieder ein forderndes Jahr hinter uns gebracht. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich mich an Heiligabend nach zwei Jahren Corona-Pause wieder bei einigen der zahlreichen Kolleginnen und Kollegen persönlich bedanken kann, die an den Feiertagen im Einsatz sind."

