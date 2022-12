FW-M: Nächtlicher Mülltonnenbrand (Aubing)

München (ots) - Mittwoch, 21. Dezember 2022, 7.16 Uhr Zeppelinstraße In den frühen Morgenstunden ist es zu einem Brand in einem Yoga-Studio gekommen. Eine Angestellte bemerkte beim Aufschließen des Geschäftes dichten Rauch. Sie zog die Tür zu, rief die Notrufnummer 112 und wartete auf die Einsatzkräfte. Als diese eintrafen, ging umgehend ein Trupp mit Atemschutz und einem C-Rohr ausgerüstet in das Studio. Dort konnte er rasch das Feuer im Bereich eines ...

