Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Rauchentwicklung in Kellerraum

Die starke Rauchentwicklung aus einem defekten Boiler im Kellerraum eines Wohnhauses in der Albrechtstraße war der Grund für einen Feuerwehreinsatz am Donnerstag gegen 14 Uhr. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Albrechtstraße kurzzeitig gesperrt werden. Die Ursache für den Defekt und die Höhe des Sachschadens sind aktuell noch nicht bekannt.

Friedrichshafen

Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz - Zeugen gesucht

Etwa 2.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 12 und 19 Uhr, mutmaßlich beim Ausparken, auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Siemensstraße verursacht. Er touchierte das Fahrzeugheck eines Renault und suchte im Anschluss einfach das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt unter Tel. 07541/701-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Einfach das Weite gesucht hat ein unbekannter Autofahrer, nachdem er am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 16.15 Uhr einen am Fahrbahnrand der Hünistraße geparkten VW Lupo angefahren hat. Beim Unfall richtete er rund 500 Euro Sachschaden an. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel 07541/701-0 entgegen.

Tettnang - Wiesertsweiler

Einbruch in Fahrradgeschäft - Polizei bittet um Hinweise

Insgesamt 20 neuwertige Mountainbikes haben unbekannte Einbrecher in der Nacht auf Freitag aus einem Fahrradgeschäft in Wiesertsweiler gestohlen. In der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 7.45 Uhr schlugen die Täter Scheiben ein und verschafften sich offenbar über eine mitgebrachte Leiter Zutritt zum Zweiradgeschäft. Bei den gestohlenen Fahrrädern handelt es sich um nicht motorisierte Mountainbikes der Marken "PIVOT" und "TREK". Während sich der angerichtete Sachschaden auf etwa 3.000 Euro beläuft, wird der Diebstahlschaden auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag beziffert. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Bereich des Fahrradgeschäfts, das an der K 7716 zwischen Tannau und Laimnau gelegen ist, Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07542/93710 zu melden. Aufgrund der Vielzahl der gestohlenen Räder gehen die Ermittler aktuell davon aus, dass die Täter zum Abtransport ihres Diebesguts mit einem größeren Fahrzeug unterwegs waren.

Tettnang

Suchaktion nach gestürztem Radfahrer

Eine intensive Suchaktion der Polizei hat ein 13-jähriger Radfahrer ausgelöst, nachdem er am Mittwoch in einem Waldgebiet im Bereich Laimnau auf einem abschüssigen Waldweg gestürzt war. Der erst wenige Wochen in Deutschland wohnende und ortsunkundige Junge hatte am Mittag in seiner Schule in Tettnang ein Fahrrad bekommen und trat mit diesem gegen 15 Uhr den Heimweg an. Da er seine Mutter 1,5 Stunden später über Video-Telefonie anrief und offensichtlich verletzt und desorientiert angab, gestürzt zu sein, wurde die Polizei informiert. Weil anzunehmen war, dass sich der 13-Jährige in einer hilflosen Lage befand, leiteten die Beamten eine großangelegte Suchaktion ein und fanden den augenscheinlich nicht unerheblich verletzten Jungen gegen 19 Uhr in einem Waldstück bei Laimnau. Rettungskräfte brachte ihn nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Immenstaad

Einem Lastwagen aufgefahren

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Donnerstag gegen 13 Uhr in der Meersburger Straße entstand Sachschaden. Ein Lastwagenfahrer wollte am Ende der Straße auf die Bundesstraße auffahren und musste verkehrsbedingt anhalten. Das Bremsen erkannte die folgende 62 Jahre alte Autofahrerin zu spät und fuhr mit ihrem Renault in das Lastwagen-Heck. Während am Lkw kein Schaden entstand, wird dieser am Renault auf etwa 3.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Meckenbeuren

Auffahrunfall mit Sachschaden

Auf rund 6.000 Euro wird der Gesamtsachschaden beziffert, der bei einem Auffahrunfall am Donnerstag auf der Bundesstraße 467 entstand. Unmittelbar vor dem Einmündungsbereich zur L 329 musste ein 37-jähriger Skoda-Fahrer verkehrsbedingt warten und wurde von einer von hinten herannahenden 59-jährigen Mercedes-Fahrerin übersehen. In der Folge fuhr diese wuchtig in das Skoda-Heck. Am Mercedes wird der Sachschaden auf rund 4.000 Euro, am Skoda auf etwa 2.000 Euro beziffert. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Meckenbeuren

Wäschewagen in Brand

Nachdem am späten Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr vor dem Gebäude der Cafeteria in Hegenberg ein mit Wäsche gefüllter Wagen in Brand geraten war, ermittelt der Polizeiposten Meckenbeuren. Mehrere Personen waren auf die erhebliche Rauchentwicklung und die Flammen aufmerksam geworden, versuchten den Brand mit Feuerlöschern zu löschen und verständigten die Feuerwehr. Durch die starke Hitzeentwicklung ging ein Fenster des angrenzenden Gebäudes zu Bruch, woraufhin Rauch auch in die Räumlichkeiten eindrang. Eine Person wurde durch die Rauchentwicklung verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Ermittler schließen eine Brandstiftung aktuell nicht aus und nehmen sachdienliche Hinweise zur Brandursache unter Tel. 07542/94320 entgegen.

Heiligenberg

Vorfahrt missachtet - Unfall

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr auf der K 7767 entstand rund 6.000 Euro Sachschaden. Der 35-jährige Fahrer eines Renault-Master war auf dem Gemeindeverbindungsweg von Katzensteig in Richtung Kirnbach unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße übersah er den Ford eines vorfahrtsberechtigten 44-Jährigen, der in Richtung Hattenweiler unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es in der Folge zur Kollision der Fahrzeuge. Am Wagen des Unfallverursachers entstand rund 2.000 Euro, am Ford, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, etwa 4.000 Euro Sachschaden.

Hagnau

Nach Parkrempler geflüchtet

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat die Polizei Überlingen eingeleitet, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Rathaus-Parkplatz einen geparkten Opel touchiert hat. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Bodenseekreis

Unwetter am Donnerstagabend - Feuerwehren im Einsatz

Starkregen und Gewitter sorgten am Donnerstagabend insbesondere im westlichen Bodenseekreis für Einsätze der Feuerwehr und der Polizei. Vorwiegend in der Zeit zwischen 20 Uhr und 22 Uhr rückten die Einsatzkräfte unter anderem nach Uhldingen-Mühlhofen, Bermatingen, Salem und Markdorf aus, da Regenmassen Straßen überschwemmt hatten. Feuerwehren mussten an zahlreichen Örtlichkeiten Wasser abpumpen und angespültes Geröll und Schlamm von zum Teil überfluteten Fahrbahnen beseitigen. Bei einem Blitzeinschlag gegen 22.20 Uhr in ein Wohngebäude in Uhldingen-Mühlhofen entstand den bisherigen Erkenntnissen zufolge kein Sachschaden.

