Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Polizei sucht Zeugen zu gefährlichem Überholmanöver

Durch sein riskantes Fahrverhalten aufgefallen ist ein Daimler-Fahrer am Mittwoch kurz nach 18 Uhr auf der L 455 und der B 32 einem anderen Verkehrsteilnehmer. Der Lenker eines schwarzen Mercedes fiel bereits auf der L 455 in Richtung Sigmaringendorf durch dichtes Auffahren und knappes Überholen auf. Auf der Bundesstraße in Richtung Scheer überholte der Fahrer kurz vor Ortsende ein Fahrzeug und überfuhr dabei die durchgezogene Linie sowie die Sperr- und die Abbiegefläche. Just in dem Moment kamen die Fahrer eines silbernen Mercedes und eines weißen Tesla entgegen. Ob es zu einer Gefährdung der beiden Fahrer gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen. Zeugen der Fahrweise des Daimler-Fahrers, insbesondere die beiden Lenker des Mercedes und des Tesla, werden gebeten, unter Tel. 07571/104-0 Kontakt mit den Ermittlern aufzunehmen.

Mengen

Eisenstange überfahren - Fahrzeug stark beschädigt

Über eine Eisenstange, die auf der Blochinger Straße im Bereich des Kreisverkehrs lag, ist am heutigen Freitag kurz nach 6 Uhr der Lenker eines Renault Zoe gefahren. Da sich die Stange im Radkasten verkeilte, musste der Renault abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise zum Verlierer der Eisenstange.

Mengen

Auffahrunfall - zwei Personen verletzt

Leichte Verletzungen erlitten die beiden Insassen eines Audi Q5 nach einem Auffahrunfall am Donnerstag kurz nach 17 Uhr. Der Lenker eines Skoda erkannte im Kreisverkehr in der Riedlinger Straße zu spät, dass der vorausfahrende 51 Jahre alte Audi-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste, und fuhr auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 3.500 Euro.

Ostrach

Bedrohung

Offensichtlich mit einem Messer bedroht hat am Donnerstag gegen 21 Uhr ein 41 Jahre alter Tatverdächtiger einen 23-jährigen Mitbewohner in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße "Im Grund". Der 41-Jährige verließ im Anschluss das Haus und konnte kurz darauf von zwei Polizeistreifen im Ortsgebiet vorläufig festgenommen werden. Um weitere Störungen durch den 41-Jährigen auszuschließen, musste er die Nacht in der Arrestzelle des Polizeireviers Sigmaringen verbringen. Neben der Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung erwartet den Mann nun auch eine Strafanzeige wegen Bedrohung.

Bad Saulgau

Polizeieinsatz nach Androhung von Straftat

Am Walter-Knoll-Schulverbund in Bad Saulgau wurde der Lehrerschaft am Donnerstag von Schülern eine Schmiererei auf einer Toilette gemeldet, welche die Androhung einer möglichen Straftat zum Inhalt hatte. Ebenso war ein konkreter Zeitpunkt im Laufe des heutigen Vormittags vermerkt. Nach einer ausführlichen Bewertung der Nachricht durch die Polizei in enger Abstimmung mit der Schule wurde eine Ernsthaftigkeit zwar infrage gestellt, trotzdem war die Polizei am Freitag im Bereich der Schule verstärkt und sichtbar präsent, um im Bedarfsfall schnell agieren zu können. Zu besonderen Vorkommnissen in diesem Kontext kam es am Freitagvormittag nicht. Die Ermittlungen zum Urheber der Nachricht sind derzeit im Gange.

Pfullendorf

Ladendiebstahl im großen Stil

Ein dreister Dieb hat am Donnerstag gegen 14.30 Uhr aus einem Discounter in der Schulstraße Waren im Wert von über 300 Euro entwendet. Der Mann schob einen vollen und einen halb vollen Einkaufswagen aus dem Laden, ohne den Inhalt zu bezahlen. Die aufmerksame Angestellte einer angrenzenden Bäckerei beobachtete das Vorgehen und informierte eine Mitarbeiterin des Discounters. Daraufhin ließ der Tatverdächtige die beiden Einkaufswagen stehen, versteckte sich auf dem Parkplatz und suchte noch vor Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife das Weite. Beamte des Polizeipostens Pfullendorf ermitteln nun wegen Ladendiebstahls und Beleidigung gegen den Unbekannten, der die Verkäuferin mit üblen Worten angegangen hatte. Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell