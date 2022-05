Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto angefahren

Schaden von rund 3.000 Euro hat ein unbekannter Fahrer an einem geparkten Auto in der Charlottenstraße am Donnerstag gegen 11 Uhr verursacht. Der Unbekannte fuhr beim rückwärts Ausparken gegen den BMW und fuhr im Anschluss davon, nachdem er sich den Schaden angesehen hatte. Der Besitzer des angefahrenen Wagens hat zwischenzeitlich Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattet. Personen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Einbruch in Schule

In der Nacht zum Donnerstag wurde in die Freie Waldorfschule in der Meersburger Straße eingebrochen. Der Täter öffnete gewaltsam ein Fenster und eine Tür, sodass er ins Innere gelangen konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen stahl er nichts, verursachte aber Sachschaden. Hinweise zur Tat erbittet das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

Unwettermeldung

In der Nacht zum Freitag kam es im Stadtgebiet zu kleinen Überschwemmungen. Die teils schweren Regenfälle sorgten unter anderem dafür, dass der Roßbach über die Ufer trat. In der Roßbachstraße fluteten die Regenmassen eine Tiefgarage und drohten auch in ein Bankgebäude einzudringen. Grund für die Stauung waren verstopfte Abflussschächte, die in der Folge von der alarmierten Feuerwehr gesäubert wurden. Auch das Wasser in der Tiefgarage wurde von den Wehrleuten abgepumpt. Unterhalb des Schussentalviadukts beim Rahlenhof kam es ebenfalls zu einer Überflutung. Die Feuerwehr war auch hier im Einsatz und beseitigte das angestaute Wasser, sodass die dortige Straße wieder passierbar war.

Achberg

Nach Unfall auf Autobahn - Zeugen gesucht

Einen Schutzengel hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstag gegen 19 Uhr auf der A96 im Bereich der Behelfsausfahrt Neuravensburg ereignet hat. Ein 27 Jahre alter Fiat-Lenker, der mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur einen Lkw überholen wollte, realisierte zu spät, dass ein Pkw vor ihm wesentlich langsamer fuhr. Um einen Unfall zu verhindern, wich er auf die rechte Spur aus. Dort prallte er gegen das Heck des Lkw, wobei ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro entstand. Während ein Autofahrer, der hinter dem Lkw unterwegs war, noch rechtzeitig abbremsen und auf den Standstreifen ausweichen konnte, geriet ein dahinterfahrender 31-jähriger Lenker eines Chevrolets durch das Abbremsen ins Schleudern. Er touchierte hierbei die Leitplanke. An seinem Wagen entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls, insbesondere der Fahrer, der kurz vor dem Unfall im Begriff war, den Lkw zu überholen, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter Tel. 07563/90-99-0 zu melden

Vogt

Auto überschlägt sich

Von der Landesstraße zwischen Vogt und Karsee ist ein Autofahrer am Donnerstagabend gegen 17.15 Uhr abgekommen und hat sich in seinem Wagen mehrfach überschlagen. Der 19-Jährige war in Richtung Karsee unterwegs, als er mit seinem Citroen aus Unachtsamkeit nach rechts aufs Bankett kam. In der Folge lenkte er zu stark gegen, querte die Straße und überschlug sich linksseitig im Grünstreifen. Am Citroen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

Wangen

Radfahrer angefahren

Beim Überqueren der Landesstraße zwischen Leupolz und Karsee ist am Donnerstag kurz nach 7 Uhr ein 67 Jahre alter Radfahrer von einem Pkw touchiert worden. Der Radler fuhr von einem Radweg auf die Straße und achtete ersten Erkenntnissen zufolge dabei nicht auf den Verkehr. Ein 26 Jahre alter Pkw-Lenker erfasste den Zweiradfahrer, der durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Bad Waldsee

Autofahrerin erfasst Fußgänger

Beim Einfahren von einem Kiesparkplatz in die Bahnhofstraße hat eine 51 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstag kurz vor 17 Uhr zwei Fußgänger erfasst. Die Lenkerin eines VW übersah beim Überfahren eines Gehwegs eine 82-Jährige mit Rollator und ihre gleichaltrige Begleiterin und prallte so heftig gegen die Seniorinnen, dass diese zu Boden stürzten. Sie verletzten sich beide und wurden in einem Krankenhaus behandelt. An dem Pkw entstand durch die Kollision kein Schaden.

Aulendorf

Polizeieinsatz nach Hilfeschreien

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am heutigen Freitagvormittag in Aulendorf. Zeugen hatten aus einem Mehrparteienhaus in der Schussenrieder Straße Hilfeschreie einer Frau sowie Geräusche eines Streits wahrgenommen und den Notruf gewählt. Bereits in der vorangegangenen Nacht hatte es an der genannten Anschrift einen Polizeieinsatz aufgrund von Beziehungsstreitigkeiten gegeben, in dessen Verlauf der 31-jährige Bewohner, der zu dieser Zeit deutlich unter Alkohol- und möglicherweise Betäubungsmitteleinfluss stand, sich den Beamten gegenüber äußerst aggressiv und beleidigend gezeigt hatte. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden mehrere Streifenwagen der umliegenden Polizeireviere zusammengezogen und das Gebäude mit Unterstützung von Einsatzkräften der Polizeihundeführer und der Kriminalpolizei betreten. Dabei konnten in der betreffenden Wohnung sowohl der 31-Jährige als auch eine 29-jährige Frau angetroffen und in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Beide waren augenscheinlich unverletzt, aber mit jeweils rund einem Promille nach wie vor deutlich alkoholisiert. Im Rahmen der folgenden Durchsuchung der Räume wurden dort mehrere Macheten, Messer, vier Schreckschusswaffen sowie Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Die polizeilichen Abklärungen zu den Hintergründen des Streits und zu den beschlagnahmten Gegenständen dauern an, gegen den 31-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell