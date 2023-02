Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Unfallflucht: Polizei sucht Fahrer eines dunklen VW-Golf

Voerde (ots)

Ein Autofahrer hat den Außenspiegel eines anderen Wagens beschädigt und ist geflüchtet. Der 23-jährige Geschädigte fuhr am Montag gegen 12.45 Uhr auf der Spellener Straße Richtung "Am Industriepark" an einer Baustelle vorbei. In der Engstelle kam ihm ein PKW entgegen, der den Außenspiegel seines Wagens touchierte.

Danach flüchtete der etwa 50 Jahre alte Fahrer. Er war mit einem dunklen VW-Golf unterwegs. Zudem hatte er einen grauen Schnauzbart und graue Haare. Die Polizei Dinslaken bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell