POL-WES: Kreis Wesel - Polizei warnt aus aktuellem Anlass erneut vor Betrügern

Wesel (ots) - Ein sechs Monate alter Junge ist nach der Vollbremsung eines Busses schwer verletzt worden. Der Junge war in einem Kinderwagen angeschnallt, der in der Mitte des Busses abgestellt war. Als der Busfahrer am Montagmorgen wegen parkender Autos auf der Abelstraße bremste, fiel der Kinderwagen um. Der Junge wurde beim Sturz auf den Boden verletzt. Kontakt ...

