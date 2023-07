Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz Hauptunfallursachen

Lippstadt - Geseke - Anröchte (ots)

Am Dienstagabend, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 02:00 Uhr führte die Polizei Lippstadt einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durch. Im Fokus standen hierbei junge, heranwachsende Fahrzeugführer. Es wurden sowohl allgemeine Verkehrskontrollen durchgeführt als auch Kontrollstellen eingerichtet. Insgesamt wurden bei den Kontrollen 16 Verkehrsverstöße festgestellt und zahlreiche Bürgergespräche geführt, die eine positive Resonanz ergaben. Außerdem fielen den Beamten im Rahmen des Einsatzes drei Personen am Bahnhof in Lippstadt auf, die kontrolliert werden sollten. Die Personen entzogen sich der Kontrolle und flüchteten zu Fuß. Auf der Flucht entledigten sie sich ihrer Umhängtaschen. Letztendlich konnte die drei Flüchtigen durch Polizeibeamte gestellt werden. Grund für die Flucht war wahrscheinlich das Betäubungsmittel, was sich in den Umhängetaschen befand. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (ja)

