POL-OG: Offenburg - Gefährliche Körperverletzung mit einem Messer

Gernsbach (ots) - Nach einem räuberischen Diebstahl am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr in einer Tankstelle in der Hördener Straße, haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 35-Jähriger die Kassiererin offenbar abgelenkt haben, während ein 19-Jähriger mehrere Waren in seine Hosentasche einsteckte und sie dann am Eingang für die spätere Mitnahme ...

mehr