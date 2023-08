Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall eines Motorrads

L1152 Spechtsbrunn - Piesau (ots)

Am gestrigen Tage wurde die Polizei gegen 16:15 Uhr über ein verunfalltes Motorrad auf der Strecke zwischen Piesau und Spechtsbrunn informiert. Ein 42-Jähriger und seine 49-jährige Mitfahrerin fuhren mit einem Motorrad von Spechtsbrunn kommend in Richtung Piesau als das Zweirad in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidiert. Dabei wurde der 42-Jährige schwer und die 49-Jährige leicht verletzt. Beide wurden durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden und das Kraftrad musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell