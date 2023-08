Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer betrunken gefahren

Sonneberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen kontrollierten Polizisten gegen 01:15 Uhr einen Radfahrer in Sonneberg im Bereich der Neustadter Straße. Ein mit dem 36-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Aus diesem Grund wurde mit dem nun Beschuldigten eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der 36-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell