LPI-SLF: Fazit zum 25. SMS-Festival am Sonntagnachmittag (Aktualisierung der Pressemeldung von 14:00 Uhr)

Das 25. SonneMondSterne-Festival wurde beginnend seit Mittwochmorgen umfassend polizeilich begleitet. Beginnend mit polizeilichen Verkehrsmaßnahmen startete die Anreise der Festivalteilnehmer. Hierbei kam es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-Jährige stieg im Stau auf eine Anhängerdeichsel eines Pkw, stürzte, geriet unter den Anhänger und wurde schwerverletzt ins Krankenhaus geflogen (es erfolgte bereits eine Pressemeldung).

Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei zum Sturz eines 20-Jährigen von einem privat errichteten Gerüst (ca. 1,5 m hoch) auf den Campingplatz gerufen. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen abtransportiert (es erfolgte eine Pressemeldung).

In der Nacht von Freitag zu Samstag verschafften sich mehrere junge Männer unerlaubt Zutritt zu einem Campingplatz, beschädigten ein Fahrzeug und stahlen mehrere Gegenstände. Es wurden drei Tatverdächtige ermittelt, dementsprechend Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Betrug und Diebstahl erstattet; abschließend wurden Hausverbote erteilt.

In den zurückliegenden Tagen gab es mehrere Vermisstenfälle, die jedoch zeitnah geklärt werden konnten. Unter anderem wurde ein 17-jähriger Kanadier von Freunden vermisst, er konnte jedoch wenige Stunden später wohlbehalten durch Polizeikräfte aufgegriffen werden. Und in der Nacht vom Samstag zu Sonntag befanden sich mehrere Rettungs- und Polizeiboote am Saalburg-Beach im Einsatz. Diese suchten nach zwei Personen im Wasser, die sich nach Hinweisen von Veranstaltungsteilnehmern möglicherweise in einer hilflosen Lage befunden haben könnten. Auch diese Personen wurden wohlbehalten aufgegriffen.

Am Samstagnachmittag unterstützte die Polizei gefahrenabwehrende Maßnahmen hinsichtlich der aufziehenden Gewitterfront und warnte die Teilnehmer vor den Gefahren von Blitz und Sturm. Hierbei bewährte sich die enge und gute Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und dem Veranstalter sowie die im Vorfeld abgestimmten und vorbereiteten Maßnahmen. Durch das abgestimmte und umsichtige Handeln kam so niemand zu Schaden.

Insgesamt wurden über 400 Straftaten in Zusammenhang mit der Veranstaltung registriert, wovon ein Großteil dem Bereich der Betäubungsmittelkriminalität zuzuordnen war. Es wurden unter anderem Cannabis, Kokain sowie Ecstasy- Tabletten und LSD-Trips sichergestellt. Darüber hinaus kam es zu wenigen Diebstahls- und Körperverletzungsdelikten. Insgesamt wird die Veranstaltung mit internationalem Publikum aus polizeilicher Sicht als friedlich eingeschätzt. Die Anzahl der aufgenommenen Rechtsverstöße bewegt sich leicht über dem Niveau der Vorjahre.

Die Abreise der Festivalteilnehmer verläuft bisher störungsfrei. Im Rahmen von Präventionsmaßnahmen werden durch Landratsamt und Polizei Tests zur Fahrtauglichkeit angeboten und durch die Festivalteilnehmer rege genutzt. Wir wünschen allen eine gute Heimreise.

