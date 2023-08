LPI-SLF: Kontrolle mit Folgen

Pößneck (ots) - Am 13.08.2023 gegen 00:15 Uhr kam es in Pößneck auf dem Platz des Buches zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24- jährigen Mann und einer Gruppe, bestehend aus fünf Personen. In der Folge wurde der 24- jährige Mann aus dieser Gruppe heraus von einem oder mehreren Tätern geschlagen. Außerdem wurde dem 24- jährigen Mann sein Handy im Streit beschädigt sowie der Inhalt seiner Whisky- Flasche ...

