Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Volltrunkene Person attackiert Kunden eines Einkaufsmarkts

Pößneck (ots)

Am 12.08.2023 gegen 17:15 Uhr belästigte ein 38- jähriger Mann in Pößneck, Saalfelder Straße, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes mehrere Kunden des Marktes. Außerdem trat bzw. schlug der 38- jährige Mann zwei 41- jährige und 58- jährige Männer, welche nicht verletzt worden sind. Bei Eintreffen der Polizeibeamten verhielt sich der stark alkoholisierte Mann weiterhin aggressiv, so dass er über Nacht durch die eingesetzten Polizeikräfte in Unterbindungsgewahrsam genommen werden musste. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 3,31 Promille. Geschädigte, welche bisher noch nicht polizeilich erfasst worden sind, sollen sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla oder Polizeistation Pößneck melden.

