Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rowdy tritt Spiegel

Pößneck (ots)

Am Sonntagmorgen, 13.08.2023 gegen 04:30 Uhr, trat eine bislang unbekannte männliche Person an mindestens zwei abgeparkten Pkw jeweils den linkn Außenspiegel ab. Die Pkw parkten in Pößneck im Wernburger Weg oberhalb der sog. Molkereibrücke. Hinweise zum männlichen Täter, der mit freien Oberkörper die Sachbeschädigungen begangen hatte, nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla tel. unter: 036634310 entgegen.

