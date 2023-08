Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Korrektur zur ursprünglichen Pressemeldung: 20-Jähriger stürzt von 1,5 Meter hohem Gerüst: Transport mit Rettungswagen

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag stürzte ein junger Mann auf dem SMS-Veranstaltungsgelände (Campingplatz) von einem Gerüst, sodass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Gegen 14:30 Uhr bestieg der 20-Jährige ein offensichtlich privat errichtetes Gerüst und fiel herunter. Das Gerüst hatte eine Höhe von circa zwei Metern- aus etwa 1.5 Metern Höhe kam es zum Sturz. Der junge Mann erlitt Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Umständen dauern an. Anmerkung: Es kam nicht zum Einsatz eines Rettungshubschraubers, wie in der ursprünglichen Pressemitteilung verschriftet. Der Verletzte wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Rückfragen unter 036647-298957

