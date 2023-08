LPI-SLF: Wichtig! Aktuelle Anreiseinformation zum diesjährigen SMS-Festival sowie allgemeine Informationen zur Erreichbarkeit der Pressestelle während des Festivals

K301 Oettersdorf - Löhma (ots) - Am gestrigen Tage kam es auf der Straße zwischen Oettersdorf und Löhma gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-Jähriger befuhr mit seinem E-Bike die Straße von Oettersdorf in Richtung Löhma. In einer Linkskurve kam der Radfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Dabei verletzte sich der 62-Jährige schwer und wurde in der Folge durch ...

