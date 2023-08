Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeieinsatz zum SonneMondSterne-Festival in Saalburg

Bleilochstausee, Saalburg-Ebersdorf (ots)

Am kommenden Wochenende (11.-13.08.2023) findet in Saalburg zum 25. Mal das Open-Air-Festival "SonneMondSterne" statt. Die Musikveranstaltung besuchten in den Vorjahren pro Tag bis zu 40 000 Besucher. Unter Führung der Landespolizeiinspektion Saalfeld werden bereits ab Mittwoch, dem 09.08.2023, Polizeibeamte aus ganz Thüringen in und um Saalburg im Einsatz sein, um für Sicherheit und einen störungsfreien Veranstaltungsverlauf zu sorgen. Die bisherigen Veranstaltungen verliefen trotz hoher Besucherzahlen ausgesprochen friedlich.

Insbesondere die Veranstaltungsteilnehmer, die vor oder nach dem Partywochenende selbst mit einem Kraftfahrzeug oder Fahrrad unterwegs sind, sollten also strikt auf ihre Fahrtüchtigkeit achten! Neben Verkehrskontrollen müssen Personen in und um das Veranstaltungsgelände auch mit Personenkontrollen durch uniformierte und zivile Einsatzkräfte rechnen.

Trotz aller Kontrollen wird die Polizei jedoch stets bemüht sein, Einschränkungen und Behinderungen für unbeteiligte Personen so gering wie möglich zu halten. In unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsgelände wird auch in diesem Jahr wieder eine mobile Polizeiwache rund um die Uhr betrieben, um Hilfe- oder Anzeigebegehren der Bürgerinnen und Bürger vor Ort schnell bearbeiten zu können. Des Weiteren werden auf dem Bleilochstausee mehrere Polizeiboote zum Einsatz kommen, um im Bedarfsfall umgehend auf Gefahrensituationen am und im Wasser reagieren zu können.

Auf Grund der erfahrungsgemäß bereits am Mittwoch einsetzenden Anreisewelle kann es zwischen den Autobahnanschlussstellen Schleiz sowie Bad Lobenstein und dem Veranstaltungsgelände zu erhöhten Verkehrsdichten und Stauerscheinungen kommen. Für Anreisen zum Festivalgelände wird empfohlen, die Anschlussstellen Schleiz oder Bad Lobenstein zu nutzen und dann den entsprechenden Beschilderungen bis Saalburg zu folgen.

Die Polizei bittet alle Besucher der Veranstaltung, den entsprechenden Beschilderungen zu den Park- und Campingplätzen zu folgen und den Anweisungen der eingesetzten zahlreichen Ordnungskräfte sowie Polizisten nachzukommen. Fernreisenden, die nicht die Veranstaltung oder die Stadt besuchen möchten, wird empfohlen, den Raum Saalburg in der genannten Zeit weiträumig zu umfahren. Eine Mitteilung für Pressevertreter:innen mit den Erreichbarkeiten der Pressestelle der LPI Saalfeld wird am Mittwoch, dem 09.08.2023, erfolgen.

