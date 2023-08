Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Autofahrer stark alkoholisiert unterwegs

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Am Samstagabend informierte eine Anruferin die Polizei gegen 20:20 Uhr über einen Autofahrer, welcher Schlangenlinien fährt. Der Fahrzeugführer war in Richtung Saalburg unterwegs. Dort angekommen, hielt er im Bereich der Bahnhofstraße an. Die eingetroffenen Beamten führten mit dem 37-jährigen Fahrer einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille. Mit dem Autofahrer wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der 37-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

