Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchte Sachbeschädigung an Streifenwagen der Polizei

Sonneberg (ots)

Während des Einsatzes zur Körperverletzung auf dem Festgelände der Wehder Kirmes am frühen Samstagmorgen versuchte ein 29-Jähriger Sonneberger die Luft aus einem Streifenwagen entweichen zu lassen. Dabei wurde er aber von anderen Festbesuchern beobachtet und angesprochen. Auf die Aufforderung einer 33-jährigen Frau, die Handlung zu unterlassen, reagierte der Beschuldigte aggressiv und griff diese an. Bei der daraus resultierenden körperlichen Auseinandersetzung wurde die Bluse der Geschädigten in Mitleidenschaft gezogen, am Funkstreifenwagen entstand kein Sachschaden. Personen wurden hier nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell