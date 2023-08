Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Streitigkeit eskaliert auf der Wehder Kirmes

Sonneberg (ots)

Am 05.08.2023 gegen 01:00 Uhr gerieten während der Wehder Kirmes ein 45-Jähriger und ein 51-Jähriger in Streit. Dieser Streit eskalierte schnell zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der der 45-jährige Beschuldigte den Geschädigten mit der Faust ins Gesicht schlug. Wegen der daraus resultierenden Verletzungen musste der Geschädigte im Krankenhaus Sonneberg behandelt werden. Ein weiterer Mann ging zwischen die beiden Streitenden und wurde dabei ebenfalls einen Schlag ins Gesicht. Erst ein dritter Mann konnte den Beschuldigten zu Boden gebracht und festgehalten werden. Wie es sich herausstellte, handelte es sich bei dem Eingreifenden um einen Polizeibeamten "außer Dienst", welcher sich anschließend gegenüber des Beschuldigten, der sich zwischenzeitlich wieder etwas beruhigt hatte, mit seinem Dienstausweis legitimierte. Dies verärgerte den Beschuldigten aber wieder derart, dass er den Dienstausweis des Polizeibeamten verbog und damit beschädigte. Zudem drohte er dem Beamten, der hier in seiner Freizeit eingriff, Konsequenzen für sein Handeln an. Der beschuldigte Sonneberger muss sich nun wegen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung verantworten. Wie groß Alkohol hier eine Rolle spielte, lässt sich nur vermuten, er verweigerte einen entsprechenden Test.

