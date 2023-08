LPI-SLF: Überladener Holzlaster - Fahrer am Handy

Sonneberg (ots) - In der Zeit vom 31.07.2023 bis zum 02.08.2023 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Schule in der Oberlinder Straße in Sonneberg. Dort brach der/die Täter mehrere Räume auf und durchwühlte diese. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welchen Angaben zum Sachverhalt oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0199814 bei ...

