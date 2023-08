LPI-SLF: Sachbeschädigungen auf einem Bolzplatz

Röttersdorf (ots) - Am gestrigen Tage gegen 13:30 Uhr kam es in Röttersdorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 80-Jährige fuhr mit einem Mietwagen die Ortstraße entlang und kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte in der Folge mit einem Steinpfeiler. Die 80-Jährige blieb dabei unverletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, sodass dieses abgeschleppt werden musste. Der Pfeiler wurde ...

mehr