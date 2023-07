Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Alkohol unterwegs

Jena (ots)

Am Freitagabend, kurz nach 23:30 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizei Jena einen 18jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Neugasse in Jena. Ein durchgeführter Drogentest fiel positiv auf Cannabis aus. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Etwa 15 Minuten später, gegen 23:45 Uhr, kam den Polizeibeamten ein 26jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Dornburger Straße entgegen. Bei der Kontrolle wurde Atemalkoholgeruch festgestellt und ein Alkoholtest durchgeführt. Hier bestätigte sich der Anfangsverdacht schließlich. Es folgte ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle, wobei sich ein Wert von 0,98 Promille ergab. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Am Samstagmorgen gegen 02:25 Uhr wurden zwei E-Scooterfahrer im Bereich der Bachstraße in Jena kontrolliert. Bei dem 47-jährigen Fahrer und bei der 43-jährigen Fahrerin wurden Hinweise auf Alkoholkonsum festgestellt und es wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Hier bestätigte sich der Anfangsverdacht schließlich. Es folgte ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle, wobei sich ein Wert von 0,86 Promille bei dem Fahrer und 0,50 Promille bei der Fahrerin ergab. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen beide Personen wurde eingeleitet.

Am Samstagmorgen um 04:18 Uhr wurde ein Pkw mit einer weiblichen Person besetzt auf dem Eichplatz wahrgenommen. Als sich die Polizeibeamten an das Fahrzeug näherten und etwa fünf Meter davon entfernt waren, fuhr die weibliche Fahrzeugführerin plötzlich los. Die Nacheile führte zum Anhalten und zur Kontrolle des Fahrzeuges. Bei der 43-jährigen Fahrzeugführerin konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille und lag damit im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Am Samstagabend um 21:20 Uhr wurde ein Pkw in der Lodebaer Straße angehalten und der 30-jährige Fahrzeugführer kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer festgestellt. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest um 21:25 Uhr ergab einen Wert von 0,87 Promille. Es erfolgte ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle, wobei sich ein Wert von 0,86 Promille ergab. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Im restlichen Berichtszeitraum wurden vier weitere Alkoholverstöße durch Fahrer eines E-Scooters im Stadtgebiet Jena festgestellt und jeweils Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell