LPI-J: Zeugen gesucht nach Körperverletzung

Rauschwitz (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten Diebe einen abgestellten Radlader Volvo und einem Agraranhänger aus einem Agrarbetrieb in Rauschwitz. Hierzu wurde im Vorfeld ein Tor zum Gelände aufgebrochen. Der Gesamtschaden wird mit etwa 10.000 EUR beziffert. Laut Spurenlage müssen die Diebe mit dem gelben Radlager mit Schaufel samt grünen Anhänger über das Feld in Richtung Kischlitz gefahren ...

mehr