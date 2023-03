Polizei Gütersloh

POL-GT: Sechs Leichtverletzte bei Unfall

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Freitagnachmittag (10.03., 17.30 Uhr) geriet ein 20-jähriger Skoda-Fahrer aus Halle (Westf.) auf der Münsterstraße in Höhe der Ströhnstraße in den Gegenverkehr, nachdem ein Pkw vor ihm verkehrsbedingt anhielt. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte der 20-Jährige mit dem Ford einer Familie aus Sassenberg, welche auf der Münsterstraße in Richtung Peckeloh unterwegs waren.

Alle sechs Beteiligten, der Fahrer des Skodas und sein 21-jähriger Beifahrer, sowie die vierköpfige Familie aus Sassenberg (36, 33, 7 und 3 Jahre alt) erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Die Autos wurden erheblich beschädigt. Sie wurden abgeschleppt.

Die Münsterstraße wurde für die Unfallaufnahme ca. zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell