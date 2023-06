Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Espelkamp (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr an der Thomaskirche ist am Dienstag ein 13 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt worden.

Den Erkenntnissen zufolge hatte ein 31-jähriger VW-Fahrer gegen 17.15 Uhr die Isenstedter Straße von der Beuthener Straße kommend befahren und stoppte zunächst am genannten Kreisverkehr verkehrsbedingt. Als der Mann schließlich in den Kreisel einfahren wollte, kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden 13-jährigen Radfahrer. Der hatte sich den Angaben nach in gleicher Fahrtrichtung auf dem östlich der Fahrbahn verlaufenden, baulich getrennten Radweg befunden und wollte an der Querungshilfe des Kreisverkehrs die Isenstedter Straße in Richtung der Breslauer Straße überqueren.

Durch die Kollision verletzte sich der Junge leicht und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort betreut. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Anschließend konnte das Kind in die Obhut seiner Mutter übergeben werden.

