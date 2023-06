Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrüche in Gewerbebetriebe gemeldet

Hüllhorst (ots)

Zu Einbrüchen ist es in der Ellerkampstraße und in der Straße "Am Ilex" in den vergangenen Tagen gekommen. Betroffen war jeweils ein Gewerbebetrieb. Die Polizei sucht nach Zeugen.

So verschafften sich Unbekannte in der Straße "Am Ilex" im Zeitraum Freitag, 21.30 Uhr bis Montag, 7 Uhr gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten eines Busreiseveranstalters und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Anschließend verließen die Täter den Einbruchsort über den Einstieg und flüchteten in unbekannte Richtung.

Auch in der Ellerkampstraße in Oberbauerschaft kam es zu einer ähnlichen Tat, als Kriminelle zwischen Sonntag, 12 Uhr oder Montag, 6 Uhr in die Räume einer metallverarbeitenden Firma einbrachen und die Räume ebenfalls nach Wertgegenständen durchsuchten.

Ob und welche Beute die Täter machten, ist in beiden Fällen Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden von der hiesigen Kriminalpolizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

