Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zug mit Steinen beworfen - Zeugen gesucht!

Gießen (ots)

Bislang Unbekannte bewarfen Samstagvormittag (17.6. / 11:33 Uhr) den IC 2374 auf dem Weg von Frankfurt a.M. in Richtung Sylt bei Einfahrt in den Bahnhof Gießen mit mehreren Steinen. Durch den Steinbewurf wurde die Scheibe des Wagen 12 zerstört. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Bei Halt im Bahnhof Gießen musste die Scheibe notdürftig abgedeckt werden, um die Fahrt fortsetzen zu können.

Hoher Sachschaden und Verspätungen im Bahnverkehr Durch den Vorfall entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. Zudem erhielt der Zug über eine halbe Stunde Verspätung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

