Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Für einen aus Langgöns kommenden Mann verlief der Besuch vorgestern (14.6. / 11:15 Uhr) bei der Bundespolizei in Gießen anders als erwartet. Der 33-Jährige suchte das Bundespolizeirevier in Gießen auf, um eine Diebstahlsanzeige zu seinem Nachteil aufzugeben. Dabei stellte sich heraus, dass der 33-jährige Mann per Haftbefehl gesucht wird. Wegen ,,Diebstahls geringwertiger Sachen'' wurde der Mann vom Amtsgericht Braunschweig im Jahr 2021 zu einer 15-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt, die er durch Zahlung von 306EUR abwenden konnte. Da er die Summe vor Ort im Bundespolizeirevier Gießen aufbringen konnte, konnte der 33-Jährige anschließend die Dienststelle wieder auf freiem Fuß verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell