Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Lingen (ots)

Am 4. September gegen 3:30 Uhr kam es im Bereich Geester Straße/ Ecke Osterkampstraße, in Lingen - Biene zu dem Diebstahl einer Geldbörse. Ein junger Mann befand sich auf dem Heimweg vom Landjugendfest in Biene. Auf dem Weg stellten zwei unbekannte Täter einen Fahrradunfall nach, woraufhin sich der Geschädigte um die vermeintlich verletzte Person kümmern wollte. Als sich der Ersthelfer zu der, am Boden liegenden Person, runterbeugte, nutzte der zweite Täter die Gelegenheit und zog dem Geschädigten das Portemonnaie aus der Gesäßtasche und die Täter flüchteten auf ihren Fahrrädern in Richtung Geeste. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell