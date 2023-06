POL-MI: Grundstücksmauer bei Verkehrsunfall beschädigt - Verursacher flüchtig

Minden (ots) - Wegen eines Brandes in einem Zweifamilienhaus wurden Polizei und Feuerwehr am späten Samstagabend gegen 22.25 Uhr in die Straße "Am Kohlgraben" gerufen. Ein Mann erlitt leichte Verletzungen. Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Trotzdem ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen war ein Hausbewohner (44) am späten Abend auf eine ...

mehr