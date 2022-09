Polizei Münster

POL-MS: Schwerer Verkehrsunfall am Hohenzollernring - E-Scooter-Fahrer von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Münster (ots)

Ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Samstagmorgen (03.09., 03:50 Uhr) bei dem Versuch, den Hohenzollernring von der Manfred-von-Richthofen-Straße aus mit einem E-Scooter zu überqueren, von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 24-Jährige ohne Beachtung des Ampelsignals in den Kreuzungsbereich ein. Dort wurde er von einem Pkw erfasst, der zeitgleich auf dem Hohenzollernring in Fahrtrichtung Kaiser-Wilhelm-Ring unterwegs war. Der 64-jährige Fahrer des Wagens - nach eigenen Angaben bei grünem Ampelsignal unterwegs - konnte trotz sofortiger Bremsung die Kollision nicht verhindern. Der 24-Jährige wurde durch die Kollision auf die Motorhaube, gegen die Frontscheibe und auf das Dach des Fahrzeugs geschleudert, bevor er rechts neben dem Wagen auf der Fahrbahn mit lebensgefährlichen Verletzungen zum Liegen kam.

Der 64-Jährige leitete gemeinsam mit Unfallzeugen Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und setzte den Notruf ab. Er erlitt einen Schock. Der 24-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Weil der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol mit dem E-Scooter gefahren sein könnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Münster führte die objektive Unfallaufnahme durch. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

