Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Roller ohne Versicherungsschutz - Fahrer unter Drogeneinfluss

Rudolstadt (ots)

Gegen 17:00 Uhr kontrollierten Polizisten am gestrigen Tage in Rudolstadt im Bereich der Friedrich-Engels-Straße einen 30-Jährigen, welcher mit einem E-Roller unterwegs war. Das am E-Scooter angebrachte Versicherungskennzeichen stammte aus dem Jahre 2021 und besaß dementsprechend keine Gültigkeit mehr. Des Weiteren reagierte ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis. Aufgrund dessen wurde mit dem 30-Jährigen eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus vollzogen. Der 30-Jährige muss sich nun sowohl in einem Straf- als auch Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

