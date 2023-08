Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrugsmasche erfolgreich: Falsche Polizisten verunsichern mit vermeintlichen Einbrüchen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine Seniorin hinterlegte am Mittwoch, 02.08.2023, Bargeld in einem Versteck an der Straße Am Großen Holz, nachdem sie von Betrügern am Telefon bedrängt worden war.

Gegen 12:00 Uhr erhielt die ältere Dame einen Anruf von zwei vermeintlichen Polizeibeamten. In dem Gespräch beunruhigten sie die Betrüger, indem sie ihr von geplanten Einbrüchen in ihrem Wohngebiet berichteten. Um ihr Geld zu sichern, forderten sie die Kriminellen auf, Bargeld von ihrer Bank abzuheben und ihnen auszuhändigen.

Für die Fahrt zum Geldinstitut orderten die Betrüger ein Taxi für die ältere Dame. Daraufhin hob die Bielefelderin einen fünfstelligen Betrag von ihrer Bank an der Heeper Straße ab und fuhr wieder nach Hause. Dort angekommen wurde sie von den Betrügern aufgefordert, das Geld in einer Tüte zu verstauen und diese zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr an einer Mülltonne neben dem Haus zu legen.

Dieser Aufforderung kam die ältere Dame nach. Am Folgetag wurde ihr bewusst, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war und verständigte die Polizei.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

