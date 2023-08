Polizei Bielefeld

POL-BI: Lkw-Fahrer ignoriert Baustelle

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 suchen Zeugen zu einer Nötigung im Straßenverkehr, bei der ein unbekannter Fahrer am Donnerstagmorgen, 03.08.2023, Absperrmaterial und einen Bauarbeiter missachtet haben soll.

Ein 28-Jähriger war gegen 08:45 Uhr an einer Baustelle an der Drögestraße eingesetzt, als sich ein Iveco Lkw von der Lauestraße der Baustellenabsperrung näherte. Der Bauarbeiter beobachtet, wie der Fahrer ausstieg und Absperrbarken aus dem Weg räumte.

Auch die Erklärung des 28-Jährigen, dass es sich um einen gesperrten Baustellenbereich mit Verbot der Einfahrt handele interessierte den Fahrer nicht. Dieser begab sich in seinem Lkw und fuhr an. Dabei soll er den Bauarbeiter leicht an einem Bein berührt haben und seine Fahrt über die Drögestraße, durch den gesamten Baustellenbereich in Richtung Schlosshofstraße, fortgesetzt haben.

Der gesuchte männliche Fahrer des gelben Lkw soll 25 bis 30 Jahre alt sein und wenig Haare besitzen.

Die Polizei bittet um weitere Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 2 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell