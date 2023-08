Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Öffentlichkeitsfahndung nach falschem Bankmitarbeiter - insgesamt vier Tatverdächtige in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-

Die Fahndung nach dem Mann, der mit einer betrügerisch erlangten EC-Karte eines Bielefelders Schmuck kaufte war erfolgreich. Er folgte drei Komplizen in Haft.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5565242 [presseportal.de]

Zu den veröffentlichten Lichtbildern des Täters gingen mehrere Hinweise bei dem Kriminalkommissariat 13 ein, anhand derer der Unbekannte identifiziert werden konnte. Zudem stellte sich der 29-Jährige aus Leopoldshöhe, der Teil einer Betrüger-Bande ist, mit seinem Rechtsanwalt bei der Polizei Bielefeld.

Seit dem 15.01.2023 ermittelt das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Bielefeld wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs mit der Masche "Falsche Bankmitarbeiter". Insgesamt konnten 37 Fälle in Bielefeld und einzelne in Gütersloh aufgeklärt werden.

Die Betrüger-Gruppe agierte als "Falsche Bankmitarbeiter" und behaupte gegenüber den Opfern am Telefon, dass es zu unrechtmäßigen Buchungen auf ihren Konten gekommen sei. Anschließend kommt ein vermeintlicher Bankmitarbeiter und holt die EC-Karte samt PIN ab, die dann unrechtmäßig eingesetzt werden.

Inzwischen konnten vier Gruppenmitglieder gefasst werden, die alle in Untersuchungshaft sitzen.

Ein 23-Jähriger aus Bielefeld konnte am 24.03.2023 in Herdecke, wo er als "Falscher Polizist" agierte auf frischer Tat durch die Polizei Herdecke gefasst werden und ging anschließend in Haft. Inzwischen erging auch für die Bielefelder Taten ein Haftbefehl gegen ihn.

Ein 28-Jähriger, ohne festen Wohnsitz, jedoch mit letzter bekannter Wohnanschrift in Bielefeld konnte am 26.06.2023 in Gießen auf frischer Tat festgenommen werden. Aufgrund des bereits bestehenden Haftbefehls gegen ihn, trat er die Haft an.

Ein 29-Jähriger aus Bielefeld konnte am 17.07.2023 durch die Polizei Hannover in Hannover im Rahmen einer Kontrolle aufgrund des gegen ihn vorliegenden Haftbefehls festgenommen werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell