Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Apotheke - Täter gefasst

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Sonntag, 24.07.2023, brach ein 26-jähriger Bielefelder in eine Apotheke in der Siechenmarschstraße ein. Der Einbrecher wurde im Zuge der Fahndung festgenommen.

Gegen 05:20 Uhr brach ein Mann in eine Apotheke, in der Siechenmarschstraße, in Höhe Arndstraße, ein. Er durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut und flüchte anschließend mit seiner Beute in eine unbekannte Richtung. Überwachungskameras zeichneten den Täter bei seinem Einbruch auf und unterstützen eine zielgerichtete Fahndung.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den dringend tatverdächtigen 26-jährigen Bielefelder im Bereich der Stadthalle Bielefeld antreffen und vorläufig festnehmen. In seinem Rucksack stießen die Beamten auf das Diebesgut aus der Apotheke.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell