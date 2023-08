Polizei Bielefeld

POL-BI: Autobahnunfall nach vorangegangener Blendung eines Lkw-Fahrers

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Herford - Minden - BAB 2 - Bislang bestätigt nur die Beifahrerin eines polnischen Lkw-Fahrers, dass am Dienstag, 01.08.2023, aus der Lkw-Kabine eines Mindener Sattelzugs heraus ein starkes Licht aufleuchtete. Im Anschluss stieß dieser Sattelzug beim Ausscheren auf der A 2 gegen die Beifahrerseite des polnischen Sattelzugs.

Der 27-jährige Fahrer des polnischen Sattelzugs fuhr gegen 05:25 Uhr auf der A 2 in Richtung Hannover. Dabei benutzte er in Höhe der Ausfahrt Herford / Bad Salzuflen den mittleren Fahrstreifen, um den Sattelzug mit Mindener Kennzeichen zu überholen.

Gemeinsam mit seiner Beifahrerin sagte der 27-Jährige später aus, er sei bei dem Überholvorgang aus der Fahrerkabine des Scania heraus geblendet worden und habe daraufhin stark abgebremst. Zeitgleich sei der Mindener Sattelzug vom rechten Fahrstreifen nach links ausgeschert, um auch einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Dabei stieß das Heck des Aufliegers gegen die Beifahrerseite der polnischen MAN-Zugmaschine. Der 27-Jährige wollte den Vorausfahrenden durch mehrfaches Betätigen der Lichthupe auf den Zusammenstoß aufmerksam machen.

Nach der Aussage des 56-jährigen Fahrers habe er niemanden geblendet. Er sei mit seinem Sattelzug aus Minden erst ausgeschert, nachdem der andere Sattelzug seinen Überholvorgang abbrach und sich zurückfallen ließ. Eine Berührung zwischen seinem Auflieger und der Beifahrerseite der polnischen Zugmaschine habe er nicht wahrgenommen.

An der Zugmaschine zerbrach die Scheibe der Beifahrertür. Die Tür wies Dellen auf und der untere rechte Rückspiegel war abgebrochen. Diesen Schaden schätzten Autobahnpolizisten auf 5.000 Euro. An dem beteiligten Sattelauflieger waren Dellen im hinteren linken Bereich erkennbar. Die Schadenshöhe soll circa 500 Euro betragen. Die Polizei ermittelt zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Zusammenhang mit einer Unfallflucht und bittet Zeugen um Hinweise.

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

