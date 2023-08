POL-BI: Warnung: Messenger-Betrüger schlafen nicht

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Während ein Lkw-Fahrer am Dienstag, 01.08.2023, an seinem Mercedes Actros beschäftigt war, entwendete ein Unbekannter sein Mobiltelefon. Der 51-jährige Fahrer hatte seinen Bielefelder Lkw mit Kranaufbau gegen 09:40 Uhr an der Friedrich-Schultz-Straße abgestellt. Während er den Kran bediente, sah er einen jungen Mann an seinem Lkw vorbeilaufen. Dieser hatte zuvor sein ...

mehr