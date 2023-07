Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Radfahrerin durch Unfall verletzt

Brome (ots)

Ein Unfall mit einer verletzten Radfahrerin als Folge ereignete sich am gestrigen Dienstagabend in Brome. Eine 55-Jährige fuhr gegen 18:15 Uhr auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg entlang der Bahnhofstraße. Von hinten näherte sich ein Mercedes-Benz Sprinter. Dessen Fahrer, ein 43-Jähriger, fuhr an der Radfahrerin vorbei und bog vor ihr auf das Gelände der Sparkasse ab. Dabei schätzte er, nach bisherigen Ermittlungen, den Abstand zur Radfahrerin falsch ein, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die 55-Jährige stürzte und verletzte sich an Kopf und Bein, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei dem 43-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft, ein Test ergab einen Wert von 2,22 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt, zudem musste er eine Blutprobe abgeben.

