POL-GF: Berauschter Autofahrer

Leiferde (ots) - Am Dienstag, den 18.07.2023 brachen bislang unbekannte Täter in die Grundschule in Leiferde ein, diese liegt an der Straße Am Karberg. Zwischen 15.00 Uhr und 23.15 Uhr verschafften sich die Täter Zugang ins Gebäude, im Inneren brachen sie einen Rollcontainer auf und entwenden zwei Kanister Reinigungsessig sowie Materialien der Schule. Gegen 23.15 Uhr beobachten Anwohner, dass auf dem der Grundschule angrenzenden Spielplatz ein Feuer entzündet wurde. ...

