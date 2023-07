Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wittingen (ots)

Am Mittwoch, den 12.07.2023, parkte ein 50-Jähriger im Zeitraum von 15:20 Uhr bis 16:00 Uhr seinen blauen Volkswagen Caddy auf dem Parkplatz des E-Center Marktes an der Celler Straße in Wittingen. Im Anschluss an den Einkauf stellte er eine Beschädigung an der Frontstoßstange des Autos fest.

Der unbekannte Verursacher bzw. die unbekannte Verursacherin beschädigte den Caddy mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken mit einer Anhängerkupplung. Anschließend entfernte sich er oder sie unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Wittingen ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 05831 252880 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell