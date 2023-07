POL-GF: Verfahren nach Verkehrskontrollen

Wesendorf (ots) - Die Polizei Wesendorf ermittelt nach einem Fahrraddiebstahl und sucht hierzu Zeugen. Die Geschädigte hatte ihr blaues Damenrad am 15.07.2023 gegen 18:00 Uhr bei der Feuerwehr in Wesendorf abgestellt und mit einem Speichenschloss gesichert. Gegen 23:00 Uhr bemerkte sie den Diebstahl des Rades. Nach Hinweisen aus dem privaten Umfeld fand sie es am Folgetag am Kreisverkehr bei der Alten Heerstraße in ...

mehr